Palmeri: "1ª giornata o 39ª? Il Napoli riprende da dove aveva lasciato, ma con una novità..."
di Davide Baratto

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: "Napoli con la leggerezza del suo popolo allo stadio che per la prima volta può abbracciare i campioni: sette occasioni a quattro ma naturale dominio. McTominay mattatore rifinisce e conclude, Politano regista laterale, De Bruyne battitore libero. Sassuolo poca cosa. Prima giornata o trentanovesima? Il Napoli riprende dove aveva lasciato, ma la novità tecnico-tattica di Conte già si vede".