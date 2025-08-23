Video

Sassuolo-Napoli, buona la prima di Conte con i Fab Four: gli highlights del 2-0

Antonio Conte stavolta non sbaglia l'esordio in campionato: il suo Napoli batte 2-0 in trasferta il Sassuolo nel segno del solito McTominay, che sblocca la gara di testa nel primo tempo, e di Kevin De Bruyne, che firma il raddoppio nella ripresa su punizione. Gara controllata sin dall'inizio dagli azzurri, il 4-1-4-1 con i Fab Four lancia un ottimo segnale. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).