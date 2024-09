Buongiorno e quel 'no' alla Juve: il retroscena di mercato

Alessandro Buongiorno è già diventato in poco tempo leader tecnico del Napoli. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, In estate l’aveva cercato la Juventus, sabato avversaria allo Stadium, ma lui s’è guardato dentro e ha parlato con il cuore Toro.

Alla fine ha rifiutato e ha scelto il Napoli. "Mi sembrava in primis di tradire me stesso" furono le sue parole in conferenza stampa. Una scelta particolarmente apprezzata dai tifosi del Torino e ovviamente da quelli azzurri.