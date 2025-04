Buongiorno in panchina a Bologna, CdM: "Oggi farà gli esami per valutare l'infortunio"

vedi letture

Piccola preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Alessandro Buongiorno. L'infortunio muscolare che ha costretto il difensore azzurro a rimanere in panchina durante l'ultima partita a Bologna ha creato ansia tra i tifosi, che sono in attesa di avere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del difensore centrale.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oggi Buongiorno sarà sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità del problema e valutare se sarà possibile recuperarlo in tempo per il prossimo impegno di sabato al Maradona. La speranza è, chiaramente, che l'infortunio non sia troppo grave e che Buongiorno possa tornare a disposizione di Antonio Conte.