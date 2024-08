Rileggi live Buongiorno: "Sto recuperando, spero di esserci domenica! Due motivi del ko di Verona. Sul Bologna..."

Appuntamento con Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli interverrà ai microfoni di Radio Crc, radio Partner della SSC Napoli, per analizzare la sconfitta all'esordio in campionato contro il Verona degli azzurri e proiettarsi sulla prossima sfida contro il Bologna: "Come sto? Sto lavorando tanto per recuperare, ogni giorno va sempre meglio. Le sensazioni sono positive. Spero di esserci domenica.

Come stiamo reagendo? Parte tutto dal lavoro. Abbiamo iniziato a lavorare nuovamente analizzando gli errori fatti. Abbiamo parlato tra di noi. Questa settimana stiamo facendo un bel lavoro e vogliamo arrivare preparati a domenica. La preparazione procede bene.

Promessa ai tifosi? Maglia sudata al novantesimo e massimo impegno.

Errori di Verona? Dopo i gol subiti abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Ma anche i carichi di lavoro che si fanno sentire e ti fanno perdere un po' di lucidità.

Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, ci saranno tanti scontri a metà campo e tanti duelli che dovremmo vincere. Ci prepariamo ad aiutare i compagni. Vogliamo mettere in difficoltà il Bologna. L'obiettivo è arrivare al meglio possibile alla gara per vincerla.

A Napoli sto benissimo, qui si respira aria di calcio, la passione che si trova si tocca con mano. Anche girando per la città è davvero bello. Le persone vivono di calcio. Questo ti fa sentire importante e ben voluto. Questa passione che hanno i tifosi per me è stata una sorpresa. Non me l'aspettavo.

A chi mi ispiro? Da piccolino seguivo i video di Nesta e Maldini e poi Cannavaro. Come giocatori recenti mi piaceva Sergio Ramos per carisma e carattere.

Musica? Ascolto molto rap, canzoni spagnole ma anche canzoni di Geolier già prima di venire qua e ora ancora di più. Ho sentito parecchie canzoni del suo ultimo album.

Con chi ho legato? Qualcuno lo conoscevo già dalla Nazionale come gli italiani Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Sono tutti bravissimi ragazzi con cui ho voglia di creare un rapporto profondo di vera amicizia.

Cucina napoletana? Bisogna stare attenti altrimenti si rischia di mangiare troppo (ride, ndr). E' assolutamente buonissima. Purtroppo non ho visitato ancora nessun monumento, come isole sono stato solo a Capri ma ci sarà tempo e modo di visitare la città e le sue bellezze.

Maradona? Sarà emozionante, già da avversario percepivo l'entusiasmo dei tifosi. Non vedo l'ora".