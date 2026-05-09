Podcast Tmw, Ceccarini: "Milinkovic ormai titolare, ma Meret se sta bene è tra i migliori in Italia"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: “Milinkovic-Savic è un bravo portiere, ma lo è anche Meret. Poi, se mi dite che il Napoli può prendere Neuer o un portiere di livello assoluto, allora il discorso cambia. Però oggi il tema non è chi compra il Napoli: il tema è capire se restano Conte, Manna e quale sarà il progetto di De Laurentiis”.

Quindi il mercato passa prima da queste decisioni?

“Assolutamente sì. Finché non si scioglie il nodo dell’allenatore e non si capisce quale sarà la politica societaria sugli ingaggi e sugli investimenti, tutto il resto passa in secondo piano. Da fuori, io oggi non ho ancora capito se resteranno Conte e Manna e che Napoli nascerà il prossimo anno”.

La sensazione è che Milinkovic-Savic sia stato preso per diventare titolare…

“È evidente. Non puoi pagare un secondo portiere una cifra del genere. Era chiaro che il Napoli volesse utilizzarlo di più e che Meret potesse finire sul mercato. E Meret, se sta bene, è uno dei migliori portieri italiani”.

Quindi meglio scegliere un titolare e basta?

“Io non continuerei con due portieri di alto livello. In quel ruolo servono gerarchie chiare: un numero uno e un dodicesimo. Quando dici che sono tutti e due titolari, alla lunga rischi di creare incertezza anche all’interno del gruppo”.

Quanto sarà delicata la gestione dei rientri dai prestiti?

“Molto. Ci sono tanti giocatori da valutare e alcuni sono stati pagati cifre importanti. Penso a Lucca: è un buon giocatore, ma ha pagato il salto dall’Udinese al Napoli. Al Nottingham Forest mi aspettavo qualcosa in più. Ora bisognerà capire se potrà restare o meno”.

E su Noa Lang?

“A me sembrava un buon giocatore. Non ha risposto totalmente alle aspettative, ma nemmeno da bocciatura totale. Vedremo cosa deciderà il Napoli”.

Tra i rientranti c’è anche Rafa Marin…

“Sì, e il Villarreal ha fatto una grande stagione. Il Napoli dovrà valutare tutto con attenzione, ma la squadra di base è già forte: va solo aggiustata nei punti giusti”.

Quanto sarà decisivo l’incontro tra Conte e De Laurentiis?

“Totalmente decisivo. Da lì comincerà il futuro del Napoli. Io sarei curioso di assistere a quelle cene tra presidente e allenatore…”.

Su Manna ci sono davvero le attenzioni della Roma?

“Manna piace molto, è nella lista dei dirigenti valutati dalla Roma. Però ha un contratto ed è un dirigente bravo. Tra il dire e il fare c’è di mezzo Napoli”.

Davis può essere il vice Hojlund ideale?

“Per me Davis è forte, io lo prenderei. Il problema sono gli infortuni, perché ne ha avuti tanti”.

E invece Moise Kean?

“Kean è fortissimo, ma va messo al centro del progetto. Alla Fiorentina Palladino lo ha fatto sentire il giocatore più importante della squadra e lui ha reso al massimo. A Napoli, con Hojlund e altri attaccanti, sarebbe diverso”.