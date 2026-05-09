Clamoroso Mediaset: Napoli interessato a Leao se lascia il Milan

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"Attenzione al Napoli che è interessato a questa situazione. E se Manna sarà il prossimo ds della Roma ci stava già facendo un pensierino"

Rafa Leao potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato, dopo sette stagioni in rossonero. Ad oggi non c'è un club in pole per l'acquisto dell'attaccante portoghese, trattandosi peraltro di un'operazione molto onerosa, ma tra le varie ipotesi SportMediaset a sorpresa inserisce il Napoli.

"Almeno 60 milioni, è lontanissima quell'idea della clausola da 175 milioni. Non c'è la fila, sono molto lontane in questo momento Manchester United e il Barcellona. C'è però vicino un club, con un giocatore che lui conosce molto bene con cui ha reso incandescente la fascia sinistra, Theo Hernandez e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. È un'ipotesi che può prendere corpo".

Non solo club esteri, secondo SportMediaset c'è interesse anche da parte di società di Serie A:

"Ci sono anche piste italiane, per ora timide, anche se il Milan in caso di cessione non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. Attenzione al Napoli che è interessato a questa situazione. E se Manna sarà il prossimo ds della Roma ci stava già facendo un pensierino. Attenzione quindi anche sul piano italiano per Napoli e Roma nel futuro di Leao".