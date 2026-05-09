Tuttonapoli Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Conte ritrova Di Lorenzo dal 1'. La scelta su De Bruyne

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Napoli-Bologna chiude la 36ª giornata allo Stadio Maradona: Conte cerca la matematica Champions, torna Vergara dopo due mesi di stop

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo della 36ª giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona, lunedì 11 maggio alle 20:45. La matematica potrebbe arrivare in quest'occasione: sarà la squadra di Antonio Conte a tagliare anticipatamente il traguardo della qualificazione Champions oppure la formazione di Vincenzo Italiano ad impreziosire il finale di stagione? Gli azzurri, inoltre, hanno tre lunghezze di vantaggio sul Milan e vogliono conservare il secondo posto.

Come arriva il Napoli: lo 0-0 di Como, i ritorni del capitano Di Lorenzo e di Vergara

Il pareggio a reti bianche di Como ha dato al Napoli un punto importante per la qualificazione alla prossima Champions League, ma è arrivata anche l'aritmetica dello Scudetto consegnato all'Inter che giocherà il prossimo campionato come Campione d'Italia. Già contro i lariani si è rivisto il capitano Di Lorenzo, tornato nell'elenco dei convocati dopo il lungo stop, ma rimasto in panchina per tutta la gara. Stavolta però Antonio Conte potrebbe decidere di lanciarlo dal primo minuto. Rientra dall'infortunio anche Antonio Vergara, assente dal 6 marzo.

Come arriva il Bologna: tre gare senza gol e un finale di stagione con poche pressioni

Il Bologna arriva da tre gare senza gol segnati, con due sconfitte ed un pareggio all'attivo. Per i felsinei di Vincenzo Italiano zero obiettivi e ultime partite da affrontare al meglio possibile per chiudere il campionato in una buona posizione. Non sono previsti rientri in casa Bologna per la sfida di lunedì: tra i pali dovrebbe mancare ancora Lukasz Skorupski. Non è da escludere un turnover per dare spazio a chi ha giocato di meno durante l'anno.

Le ultime sul Napoli: la scelta su De Bruyne, Neres ancora out

Antonio Conte potrebbe rilanciare dal 1' il capitano, mentre va verso la panchina Vergara ed è ancora ai box David Neres. Dunque, Milinkovic-Savic tra i pali, terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; restano da monitorare le condizioni di Olivera. A centrocampo pronti Lobotka e McTominay, sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in vantaggio su Spinazzola. Tante critiche in settimana per la prestazione di De Bruyne a Como, ma il belga avrà ancora fiducia dal 1' nel tridente con Alisson Santos e Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Di Lorenzo-Beukema 60-40%, Gutierrez-Spinazzola 60-40%, De Bruyne-Anguissa 70-30%

Indisponibili: Neres, Lukaku, Olivera (in dubbio)

Le ultime sul Bologna: ballottaggio in porta, Orsolini torna titolare

Vincenzo Italiano farà dei cambi nel suo 4-2-3-1 rispetto all'ultima gara contro il Cagliari. In porta ballottaggio Ravaglia-Pessina, al centro della difesa potrebbe essere ancora Helland e non Heggem ad affiancare Lucumì, mentre sulle corsie spazio a Joao Mario e Miranda. In cabina di regia agirà il duo Freuler-Ferguson, più avanzato sulla trequarti Pobega che è in vantaggio su Sohm, sugli esterni invece Rowe e Orsolini, quest'ultimo in pole su Bernardeschi. Torna Castro a fare da centravanti.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Pobega, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Pessina-Ravaglia 55-45%, Helland-Heggem 55-45%, Orsolini-Bernardeschi 55-45%, Pobega-Sohm 55-45%

Indisponibili: Cambiaghi, Casale, Vitik, Skorupski

Le statistiche chiave:

Napoli: 70 punti in 35 partite, 52 gol fatti e 33 gol subiti, 2° posto

Bologna: 49 punti in 35 partite, 42 gol fatti e 41 gol subiti, 9° posto

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 1.50 - Pareggio 4.10 - Vittoria Bologna 6.00

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