Podcast Corbo sta con Sarri: "Ma quale minestra riscaldata! È un grandissimo allenatore"

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Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: “Il Napoli è stato un motore sovralimentato. Ha speso 335 milioni e ne ha incassati 245, ma dentro c’erano cessioni importanti che oggi non sono più replicabili. Non c’è un giocatore che il Napoli possa vendere a 70-80 milioni e quindi bisogna rientrare nei parametri di una società sana”.

Champions fondamentale per i conti del club

“Bisogna vincere con il Bologna per mettere in cassaforte quei 50 milioni di euro che arriveranno dalla Champions League. Il Napoli deve ridimensionarsi e rientrare nei parametri di una squadra come il Napoli. Non ha i fatturati dei club milanesi e deve tornare alla buona amministrazione. Negli ultimi due anni, per mantenere le promesse fatte a Conte, ha preso qualcosa in più. Ora è il momento di rientrare”.

Sul futuro di Antonio Conte, Corbo non ha dubbi: “Non c’è nessun motivo per non confermarlo. De Laurentiis sarebbe felicissimo di continuare con lui. Poi chiaramente bisognerà affrontare alcuni discorsi sui singoli”.

Parlando del mercato, il giornalista ha citato diversi calciatori che potrebbero tornare protagonisti: “Beukema a Bologna è rimpianto ogni giorno. Anche Lang è interessante, Lucca ha fatto bene con 12 gol. Sono giocatori voluti fortemente dall’allenatore ma che magari non si sono ambientati”.

Corbo ha poi sottolineato anche l’importanza della permanenza di Giovanni Manna: “Mi auguro che rimanga al Napoli. So che la Roma lo vuole perché Gasperini ha fatto il suo nome. Sarebbe importante confermarlo al fianco di De Laurentiis”.

Spazio anche al tema della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis: “Se il sindaco ha deciso di assegnarla, credo debba mantenere l’impegno. Napoli non è una città vendicativa, è una città di pace e accoglienza”.

Sul confronto tra Conte e Sarri, Corbo ha spiegato: “I tifosi vogliono vincere. Il Napoli di Sarri meritava lo Scudetto, ma a Firenze furono commessi errori tattici. Sarri è stato straordinario nella costruzione del gioco e della fase difensiva, ma durante le partite non l’ho mai visto molto pronto nelle varianti tattiche. Minestra riscaldata no. Sarri è un super professionista e un grandissimo allenatore. Se Conte dovesse andare via, sarebbe una buona soluzione”.

Infine, Corbo ha acceso i riflettori sul problema infortuni: “Bisogna capire perché ci sono stati 43 infortuni. Non serve cercare colpevoli ma individuare le cause. Se il Napoli non capisce cosa è successo sul piano atletico rischia di ritrovarsi nella stessa situazione anche il prossimo anno”.