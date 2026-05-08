Lucca, niente riscatto Nottingham! Romano: "Stavolta vuole restare in Italia"

vedi letture

Lucca non sarà riscattato dal Nottingham Forest e rientrerà al Napoli: l'attaccante vuole restare in Italia, il club cerca una soluzione

Il Nottingham Forest non eserciterà l'opzione di riscatto per Lorenzo Lucca. La notizia è nell'aria da diverse settimane: il centravanti italiano è arrivato in Inghilterra lo scorso gennaio in prestito dal Napoli, da lì soltanto tre presenze in campionato e cinque apparizioni in Europa League. Insomma, l'avventura di Lucca in Premier League non è mai decollata e allora il giocatore farà ritorno alla casa base in estate, per cercare una soluzione diversa giacché il club azzurro difficilmente lo tratterrà.

A dare aggiornamenti è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che su YouTube ha riportato quanto segue: "Lorenzo Lucca rientrerà al Napoli dal prestito al Nottingham Forest: non sarà riscattato. La priorità del giocatore sarebbe restare in Italia, dove vorrebbe rimettersi in gioco con un'opportunità diversa. Al Nottingham Forest c'è stato un sovraffollamento di giocatori e l'ambientamento non è stato semplice. Il Napoli dovrà quindi trovare una soluzione e valutare uscita, formula e costi".