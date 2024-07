Buongiorno terzo acquisto del Napoli: tutti i dettagli dell'accordo col Torino

Buongiorno sarà il terzo volto nuovo della squadra di Conte dopo Spinazzola e Rafa Marin.

È atteso per domani a Villa Stuart il futuro difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, per le visite mediche prima della firma e l'annuncio ufficiale. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'imminente annuncio del nuovo acquisto in casa Napoli: "In definizione gli ultimi dettagli con il Torino, cifre ormai fissate e confermate: 35 milioni più 5 di bonus, contratto di cinque anni per il giocatore, clausola valida dopo il terzo (da circa 70 mln, ndr). I legali sono ancora al lavoro per la stesura, le firme dei contratti e lo scambio dei documenti.

Un acquisto voluto dall'allenatore che lo ha scelto in prima persona come centrale da cui ripartire per rifondare la difesa. Ora, in attesa di novità su Osimhen e dunque sul fronte attaccante, la priorità sarà ridurre il numero di giocatori che compongono la rosa. Spazio alle cessioni, dunque, prima di pensare a nuovi innesti.