C’è un altro giocatore in scadenza (di pazienza)

Eh no Pietro, no, così non ci siamo. Da uno con quel talento è lecito, anzi inevitabile, aspettarsi molto di più di quello che stiamo vedendo. Nel Napoli che vola letteralmente trascinato dallo scatenato Osimhen, c’è ancora qualche tassello mancante, che in realtà è pure una buona notizia. Perchè pensate cosa potrà fare questa squadra quando, ad esempio, Piotr Zielinski tornerà ad essere il giocatore che avevamo ammirato la scorsa stagione, probabilmente la migliore della carriera del centrocampista.

Numeri importantissimi lo scorso anno, concluso con 10 reti e 13 assist all’attivo ed una percezione differente anche dell’aspetto caratteriale, la sensazione di aver finalmente recepito tutto il proprio talento ed esser pronto a metterlo a disposizione per la squadra.

Quest’anno ha segnato un gran gol contro la Samp e già servito due assist, ma sul piano dell’atteggiamento siamo ancora lontano. Col Torino è stato tra i peggiori, accontentandosi di vivere ai margini una partita che lo chiamava invece ad essere protagonista.

Con tutte le attenuanti del caso, in primis una preparazione sfalsata dall’impegno all’Europeo, il Napoli ha bisogno di ritrovare il vero Zielinski. Perchè c’è chi è in scadenza di contratto come Insigne, e c’è chi invece ha già riscosso molto credito nel reparto della pazienza. Non è il momento di fare passi indietro rispetto ad una crescita già lenta: torna Pietro. Questa squadra ha bisogno anche di te per alimentare i sogni di gloria.