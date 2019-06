Cadena Ser - James aspetta l'Atletico per restare a Madrid, ma il Real preferisce il Napoli

Il rapporto tra Zidane e James Rodriguez è rotto, non si ricuce, ecco perché il Real Madrid ha fretta di cedere il talento colombiano. Vorrebbe farlo all'estero e in pole position c'è ovviamente il Napoli. Ma, secondo quanto scrivono i colleghi di Cadena Ser, il giocatore vorrebbe aspettare perché preferirebbe restare a Madrid trasferendosi all'Atletico di Simeone. Al momento ci sono poche possibilità ma, a quanto pare, il calciatore - ora impegnato in Copa America e dunque concentrato solo sulla Colombia - vorrebbe attendere ancora un po' sperando possa aprirsi la pista che conduce al Wanda Metropolitano.

Le fonti italiane, invece, dicono tutt'altro: il giocatore ha detto sì al Napoli per tornare a lavorare con Ancelotti, c'è già accordo economico e le due società lavorano intensamente per l'intesa con la mediazione fondamentale di Jorge Mendes.