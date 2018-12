Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Arek pennella e fa sparire i crampi dei sardi! Fabian inesauribile, buoni segnali dalle seconde linee

di Antonio Gaito

Ospina 6,5 - L'intervento prodigioso del primo tempo viene vanificato dal fuorigioco. Non è molto sollecitato, se non sul primo palo ad inizio gara, ma è sempre una sicurezza nelle uscite.

Malcuit 6,5 - Schierato da titolare, conferma le sue ottime qualità. Spesso in anticipo, applicato quando si tratta di stringere verso al centro sui palloni che arrivano dall'out opposto. In diverse occasioni fa il vuoto in progressione, mettendo palloni a ripetizione al centro (dall'80' Callejon sv - Nulla di trascendentale da laterale nel finale, smistando il gioco senza strafare sull'out destro)

Maksimovic 6 - Qualche imprecisione sulle palle alte, perdendosi i piccoletti del Cagliari, ma tutto sommato limita i danni e fa partire bene l'azione (chiudendo col 97% di precisione). Nel finale, forse nervoso per le perdite di tempo, rimedia un giallo evitabile ma probabilmente anche ingiusto.

Koulibaly 6,5 - Solito strapotere nell'area di rigore azzurra, sbrogliando tante situazioni potenzialmente pericolose. Nella ripresa inizia anche a sganciarsi e per poco non trova la rovesciata nel cuore dell'area.

Ghoulam 6,5 - Ancora una partita intera, 97 minuti senza mai calare d'intensità che lasciano ben sperare sul suo recupero totale. Il Napoli si affida molto alla sua uscita sulla sinistra, l'assenza di Hamsik e Insigne gli toglie qualche riferimento nei triangoli, e prova qualche giocata più diretta al centro dell'area.

Ounas 6,5 - Sta provando a disciplinarsi e giocare per la squadra, a costo di lanciare un contropiede avversario come ad inizio gara. Le caratteristiche però restano quelle di un giocatore che punta sistematicamente il diretto avversario e nel primo tempo le azioni più pericolose arrivano tutte sul suo lato. Qualche palla persa, ma è il prezzo da pagare per giocate come quella in cui quasi mette a sedere Klavan (dal 71' Insigne 6 - Taglia il campo in un paio di circostanze facendo male al Cagliari, ma senza trovare a giocata risolutiva. Nel finale non riesce a servire l'assist per Fabian tutto solo)

Allan 6,5 - Con Diawara al suo fianco, è lui a gestire i palloni in uscita facendosi apprezzare anche nella gestione. Non sempre riesce ad innescare gli attaccanti con qualità, ma nonostante la fatica di Anfield vince tanti duelli e solo nell'ultimo quarto d'ora viene portato a spasso da Barella.

Diawara 6 - Non demerita per quelle che sono le sue caratteristiche, vincendo tanti duelli e smistando gioco con semplicità. Un paio di buone aperture di prima a cui però non dà continuità (dal 61' Mertens 6,5 - Buon impatto sul match, trovando diversi scambi stretti al limite che tolgono sicurezza al Cagliari. Si procura la punizione che poi Milik concretizza in tre punti)

Zielinski 6 - Con un buon secondo tempo, giocando più centralmente, riscatta una prima frazione decisamente anonima con tante palle perse e poca iniziativa. Bello un assist volante per Milik, anche se da lui ci si aspetta prestazioni di un altro livello.

Fabian 7 - Prova a tutto campo di forza, intensità e qualità. La giocata sulla linea di fondo vale il prezzo del biglietto, così come quando in progression spacca centralmente il Cagliari, ma la sua gara è fatta anche di duelli e recuperi, devastando sulla distanza la mediana sarda.

Milik 7,5 - Ancora decisivo! Non si fa abbattere dalle critiche, ingiuste, per il tentativo nel finale ad Anfield, e risponde con una bella prova. Fantastica la punizione mancina che regala tre punti al Napoli, che inevitabilmente fa impennare il suo voto, ma anche in precedenza è presente con un colpo di testa che si stampa sulla traversa e non varca la linea, con un sinistro potente da fuori ed arrivando a pochi centimetri dall'appuntamento col gol nell'area piccola.