Cagliari-Napoli 0-4, le pagelle: Lukaku-Kvara, che duetti! Meret super, che Di Lorenzo!

Meret 8 - Risponde molto bene alla frustata da fuori area di Azzi. Bravissimo su Piccoli al 40’ su un colpo di testa ravvicinato. È spettacolare con la parata a mano aperta su Luperto a inizio ripresa. Strepitoso sul tiro da fuori di Marin che devia sulla traversa.

Di Lorenzo 7,5 - È l’uomo in più quando la manovra d’attacco si distende e non è un caso che sia lui a sbloccare la gara col tiro. Compie diversi interventi decisivo, come in una chiusura su Piccoli su una ripartenza col risultato ancora in bilico.

Rrrahmani 6,5 - Non è una gara facile, ma ci mette grande concentrazione e limita al massimo le sbavature.

Buongiorno 7,5 - Sempre puntuale nell’anticipo, gioca con grande aggressività e permette alla squadra di ripartire con anticipi importanti. In poche gare è già una garanzia. Chiude la gara col gol meritatissimo.

Mazzocchi 6 - Non è molto aggressivo in fase aggressiva, ma tiene bene la posizione ed in qualche situazione avrebbe meritato assistenza migliore da Spinazzola.

Lobotka 7 - È il metronomo e lui cambia il ritmo con le sue accelerazioni palla al piede. Si sta ritagliando un ruolo fondamentale anche in un modulo differente. Dal 64’ Gilmour 6

Anguissa 7,5 - Recupera il pallone da cui parte la rete del vantaggio e di altre giocate di grande lucidità. Un vero dominatore a centrocampo. Abbiamo ufficialmente ritrovato il mediano dominante che era sparito la scorsa stagione.

Spinazzola 6,5 - Punta l’uomo con convinzione ed è autore di un tunnel da applausi che porta quasi ad un gol per il Napoli. Sempre pericoloso, è arma interessante nella manovra offensiva. Dal 64’ Olivera 6.

Kvaratskhelia 7.5- Prende calci, come al solito, spesso con avversari impuniti. Lavora tanti palloni, fino a che arriva quello giusto che non spreca. Delizioso il tocco di punta a battere Scuffet. Dal 74' McTominay 6

Politano 6,5 - Tanta corsa, tanto lavoro e qualche intuizione interessante. Bellissimo il velo che porta al gol di Lukaku. Dal 81' David Neres 6,5: ancora una volta gli bastano pochi minuti per confezionare un assist.

Lukaku 8 - Fa da sponda per qualsiasi compagno, come nell’occasione del gol di Di Lorenzo. La sua sola presenza consente ai compagni di trovare respiro e appoggio, aprendo spazi a chiunque abbia voglia di attaccare la profondità. Un gol ed un assist al bacio per Kvara: cosa attendersi di più? Dal 74' Simeone 6

Conte 8 - In poche settimane ha ridato al Napoli un carattere, un’identità che era stata clamorosamente smarrita dopo lo scudetto. Ha una squadra forte ed una panchina da gestire con intelligenza: è l’uomo adatto per farlo.