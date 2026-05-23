Sarri sempre più lontano, prende quota Italiano ma scelta non è fatta: la situazione

vedi letture

Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli sembra ormai tramontato. Il tecnico toscano è destinato all'Atalanta, salgono le quotazioni di Italiano.

Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli si sta sgretolando. Stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico toscano è sempre più vicino all'Atalanta, dove potrebbe ritrovare due figure con cui ha già condiviso importanti esperienze: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il collaboratore tecnico Giuseppe Pompilio. A raffreddare definitivamente l'ipotesi napoletana avrebbe contribuito anche l'atteggiamento dello stesso Sarri, che non avrebbe convinto appieno la società partenopea, spingendo De Laurentiis a valutare con decisione altri profili.

Italiano lascia il Bologna? Il tecnico apre alla cessione e il Napoli lo segue con interesse crescente

Mentre la pista Sarri si raffredda, prende quota un altro nome: quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna, reduce da una stagione positiva, ha dichiarato in conferenza di non escludere un addio al club rossoblù, annunciando un confronto imminente con la dirigenza. Parole che hanno acceso i riflettori su di lui in diverse direzioni, Napoli compresa. De Laurentiis lo stima, e il profilo di Italiano — capace di valorizzare giovani e costruire gioco — si sposa con la filosofia del club azzurro.

Italiano al Napoli, non è ancora la priorità: esperienza europea e Coppa Italia nel curriculum, ma la scelta non è fatta

Il profilo di Italiano ha indubbiamente molto da offrire: esperienza europea maturata con la Fiorentina — con una semifinale di Europa League — e una Coppa Italia in bacheca. Qualità che non passano inosservate e che hanno convinto De Laurentiis a tenerlo in considerazione. Tuttavia, secondo il Corriere del Mezzogiorno, il suo nome non rappresenterebbe ancora la priorità assoluta del club azzurro nella ricerca del prossimo allenatore. La corsa alla panchina del Napoli è aperta, con diversi scenari ancora tutti da definire nel finale di stagione.