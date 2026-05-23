Primavera, playout Napoli-Cagliari 0-3 (5' aut. Eletto, 16’ Mendy, 84’ Costa): azzurrini in Primavera 2
Termina nel peggiore dei modi il campionato di primavera 1 per il Napoli di mister Rocco: il Cagliari si impone per 0-3 al Piccolo di Cercola e condanna gli azzurrini alla Primavera 2. Mai stati in gara i giovanissimi non reagiscono al doppio colpo iniziale e nonostante due traversie non violano la porta difesa da un super Kehayov.
90' - FINISCE QUI, il Napoli primavera retrocede in primavera 2
87' - Costa vicinissimo ad un gol da centrocampo
85' - Manca pochissimo al verdetto finale con il Napoli ad un passo dalla Primavera 2
84' - Costa non sbaglia! 0-3 per il Cagliari
83' - RIGORE PER IL CAGLIARI. Mendy salta tutti e viene atterrato da Ferrante
81' - Con la forza della disperazione Smeraldi prova a battere Kehayov ancora abile a dire no
79' - Sempre Milton Pereyra pericoloso ma ancora una volta Kehayov dice no
74' - Fuori Caucci dentro Gorica
69' - TRAVERSA, la seconda della gara per il Napoli. Destro di Pereyra che si stampa sulla traversa, subito dopo De Chiara calcia ma la palla va ad un passo dalla linea di porta
64' - Fuori Prisco dentro Lo Scalzo
60' - Cooling break
54' - Ammonizione nel Cagliari, la seconda, sul taccuino dei cattivi ci finisce Grandu
46' - Riprende la gara
14.01 - Fuori Eletto dentro Oliveri
13.47 - Primo tempo shock per il Napoli che dopo 15' è già sotto di due reti: prima Treppy e poi Mendy tagliano le gambe agli azzurrini. Tentativi di reazione vani vista l'organizzazione degli ospiti.
47' - Finisce il primo tempo.
45' - Due minuti di recupero
41' - Il Napoli prova ma la manovra è disordinata ed il Cagliari difende bene
38' - Ammonito Cogoni nel Cagliari
30' - L'arbitraggio sta facendo riscaldare gli animi sugli spalti, quasi la totalità dei tifosi non è d'accordo con le decisioni arbitrali
21' - Fuori Raggioli e De Luca dentro Baridò e Garofalo.
16' - Raddoppio del Cagliari: Mendy da casa sua segna un gol spettacolare quasi da centrocampo. 0-2 dopo nemmeno 20 minuti.
10' - Super occasione per il Napoli, ad un passo dal pareggio: gran colpo di testa di Raggioli che si stampa sulla traversa.
5' - Gol immediato del Cagliari - Inizio in salita per il Napoli: Trepy sigla la rete del vantaggio per i sardi a porta vuota, ma decisivo è il tocco di Eletto che vale l'autogol.
13.00 - Sta per iniziare la gara
12.30 - Ecco le formazioni ufficiali del match:
NAPOLI (3-5-2): Ferrante; De Luca, Gambardella, Eletto; Caucci, De Chiara, Prisco, Borriello, Smeraldi; Pereyra, Raggioli. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Garofalo, Nardozi, Torre, Lo Scalzo, Gorica, Baridò, Genovese. Olivieri. All Rocco
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Malfitano, Franke, Marini, Cogoni, Grandu, Russo, Raterink, Mendy, Trepy. A disposizione: Auseklis, Lo Verde, Doppio, Costa, Hamdaouna, Prettenhoffer, Pibiri, Cardu, Goryakov, Nunn, Sugamele. All. Gallego
Alle ore 13:00 a Cercola andrà in scena un match decisivo per il futuro della Primavera del Napoli, il playout contro il Cagliari. Gli azzurrini affronteranno il Cagliari in una sfida fondamentale per la stagione e, in vista dell’appuntamento, è arrivato anche il sostegno della prima squadra, con diversi giocatori che hanno fortemente invitato i tifosi allo stadio. L'appuntamento è fondamentale per la rosa di mister Rocco che si gioca la salvezza ai playout contro il Cagliari.
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