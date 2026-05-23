Sarri-Allegri spingono Italiano a Napoli! Repubblica: "Si attende la scelta finale di ADL!"

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L'addio di Antonio Conte è ormai questione di giorni. Il Napoli lavora da tempo al sostituto e, secondo La Repubblica, è il nome di Vincenzo Italiano.

Il conto alla rovescia è iniziato. L'addio di Antonio Conte al Napoli verrà ufficializzato a breve, e il club partenopeo ha lavorato in anticipo per non farsi trovare impreparato. Il progetto per il futuro è già definito nei suoi contorni: il Napoli ha bisogno di ringiovanire la rosa e ridurre un monte ingaggi diventato oneroso, senza però rinunciare alla competitività che la prossima Champions League richiederà. Una missione che richiede un allenatore capace di lavorare sui giovani, costruire gioco e valorizzare talenti con budget più contenuti.

Sarri rifiuta, Allegri impossibile: le piste chiuse che spingono il Napoli verso Italiano

Prima di arrivare a Vincenzo Italiano, il Napoli ha percorso altre strade. Secondo La Repubblica, la vera prima scelta di De Laurentiis era Maurizio Sarri: un ritorno suggestivo e dal forte valore emotivo, che però si è sgretolato di fronte alle titubanze dello stesso tecnico toscano, che non ha convinto il club con il suo atteggiamento interlocutorio. L'alternativa individuata era Massimiliano Allegri, ma il tecnico livornese difficilmente si muoverà dal Milan a fine stagione. Con entrambe le piste chiuse, i radar si sono stabilmente spostati su un unico nome.

Italiano nuovo allenatore Napoli: piace a De Laurentiis, apre all'addio al Bologna. Ora tocca al patron

Il nome che resta in cima ai radar del Napoli è quello di Vincenzo Italiano. Il patron azzurro lo stima da sempre e gliel'ha ribadito anche di recente in un contatto diretto. Il tecnico, dal canto suo, non ha chiuso le porte all'addio al Bologna — anzi, ha aperto pubblicamente la porta a confronto con la dirigenza rossoblù — e una sfida di questo livello lo stimolerebbe. Ma il nodo finale resta uno solo: la decisione appartiene esclusivamente ad Aurelio De Laurentiis, che nelle prossime ore o giorni dovrà fare la sua mossa.