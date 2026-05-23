Podcast Spogliatoio contro Conte? L'ex PT Ancora: "Tra le voci un po' di verità c'è…”

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"Con alcuni miei collaboratori avevamo notato tutti questa cosa. Non avvertivo quella voglia matta di ricominciare e riaffermarsi per essere di nuovo campioni".

Tiberio Ancora, ex preparatore atletico della SSC Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Finché ci sei stato tu, lo spogliatoio era unito?

“Quando ci sono stato io sì, poi si è vinto. Io sono andato via che avevamo appena vinto, quindi era impensabile un conflitto all’interno della squadra o i giocatori contro il mister Conte. Mi sembra strano che uno spogliatoio di quel livello si sia potuto schierare contro il mister nel corso della stagione. La cosa che ti posso dire con assoluta certezza è che l’entusiasmo, la voglia di rialzarsi, di rivincere e di riaffermarsi che io ho notato due anni fa quando siamo arrivati, non l’ho notato quest’anno. In ritiro ho visto poca felicità. La mia percezione è stata quella di un ambiente un po’ appagato. Non ho visto quella voglia di iniziare la stagione al massimo per riconfermarsi. Questa fame non l’ho vista più.

Con alcuni miei collaboratori avevamo notato tutti questa cosa. Non avvertivo quella voglia matta di ricominciare e riaffermarsi per essere di nuovo campioni. Poi sono arrivati giocatori bravissimi, ma anche giocatori che avevano già dato tanto. C’è stato il rischio di affidarsi a giocatori di livello assoluto, ma magari non più brillantissimi dal punto di vista fisico e organico per reggere determinati ritmi. Questo può aver inciso sugli infortuni, perché tutti quelli che si sono fatti male più seriamente erano giocatori che avevano superato la trentina. Quando arrivi a una certa età e a una certa intensità, per mantenere quel livello hai bisogno della massima efficienza fisico-organica e purtroppo, con il passare dell’età, potresti non averla più.”