ADL rifiuta 2mld! Chi è Rizzetta, il capo del gruppo che ha provato a prendere il Napoli

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Dopo la bomba del Corriere dello Sport sull'offerta americana per l'acquisto della SSC Napoli, arriva la prima reazione dal campo.

La notizia dell'offerta da 2 miliardi per la SSC Napoli ha fatto il giro d'Italia in poche ore, e il Corriere dello Sport ha raggiunto telefonicamente Matt Rizzetta — il presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso, indicato come punto di riferimento del pool di investitori statunitensi. Rizzetta era in viaggio verso Philadelphia, in Pennsylvania. Ha chiesto di rimandare la conversazione di circa un'ora, poi attraverso il suo ufficio stampa ha fatto pervenire una risposta netta: nessun commento e nessuna conoscenza della vicenda. Una non-risposta che ha il peso di una dichiarazione.

Chi è Matt Rizzetta, l'uomo dietro l'offerta per il Napoli: presidente del Napoli Basket e fondatore di Underdog Global Partners

Il nome di Matt Rizzetta non è nuovo negli ambienti dello sport italiano. Presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso, è anche Founder & Managing Partner di Underdog Global Partners, gruppo specializzato nella consulenza strategica, nella gestione di asset sportivi e nelle connesse attività di real estate. Un profilo da operazione di sistema, non da semplice acquirente: il tipo di figura che costruisce piani a lungo termine attorno a un club. L'interesse per la SSC Napoli, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe durato mesi, con contatti e confronti diretti che non hanno mai convinto De Laurentiis ad aprire nemmeno la fase di due diligence.

De Laurentiis non vende il Napoli nemmeno per 2 miliardi: l'offerta USA rifiutata

La notizia, come spiega il Corriere dello Sport, in città la sussurravano in tanti da settimane, quasi con timore di farsi sentire. Aurelio De Laurentiis ha ricevuto e rifiutato un'offerta da circa 2 miliardi di euro per la cessione del club, una cifra che supera di quasi il doppio la valutazione di 1,1 miliardi attribuita alla SSC Napoli da Football Benchmark il 29 maggio 2025. I colloqui con gli investitori americani si sono interrotti prima ancora di avviare qualsiasi attività di due diligence. Un segnale inequivocabile: De Laurentiis non ha mai avuto — e non ha — intenzione di vendere.