Cajuste-Brentford, affare concluso! Fissate le visite: i dettagli

Il Napoli piazza la prima uscita a centrocampo: secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Jens Cajuste è pronto a diventare un nuovo calciatore del Brentford. L'accordo è stato raggiunto tra il Napoli ed il club inglese, prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni intorno ai 10 milioni di sterline. Fissate le visite mediche per lunedì in Inghilterra.

🚨️ Jens Cajuste to Brentford, deal agreed and verbally done on loan with buy clause that could become mandatory around £10m.



Napoli have approved the deal.



