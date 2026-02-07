Alvino: "Ennesimo arbitraggio discutibile! È per serate così che si tifa Napoli"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria in extremis del Napoli contro il Genoa: "Quando da bambino hai deciso di abbracciare questa fede, lo sapevi: sei nato per soffrire caro tifoso del Napoli. Però è per serate come questa che vale la pena tifare Napoli, quella di oggi è la serata che ti concilia con l’etica del calcio. È successo tutto: regalati due gol agli avversari, perdi il migliore in campo per infortunio a fine primo tempo, hai giocato in dieci per delle decisioni dell’arbitro che definire cervellotiche è poco. Ennesimo arbitraggio discutibile lasciatemelo dire.

E quando tutto sembra girare contro, quando tutto sembrava andare in una direzione, con anche il tempo con quella pioggia incessante e lo stadio che incitava il Genoa… ecco il cuore di questi ragazzi, forgiati a immagine e somiglianza da Antonio Conte, il più grande allenatore d’Italia. Ci regalano una vittoria epica, c’era chi aveva già anticipato i funerali, c’erano i manifesti pronti in tipografia, ma chiamatela immediatamente: ferma tutto e scrivi forza Napoli! Avevate già apparecchiato tutto, ma quanto è vero che a noi nun c’accire nisciuno!”.