Cartellino e risparmio sul maxi-stipendio: quanto guadagna il Napoli con l'addio di Manolas

Kostas Manolas è già ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Accordo totale col club greco per una cifra vicina ai tre milioni di euro, una sorta di indennizzo pur di lasciarlo partire. Il Napoli, però, oltre al guadagno per il costo del cartellino, risparmierà anche diversi milioni per il suo ingaggio. Manolas guadagnava circa 4,5 milioni all'anno, al lordo erano circa 9 milioni a stagione, così il risparmio sarà notevole, per la seconda parte di stagione il Napoli eviterà di pagare 4,5 milioni più altri 18 (il contratto scadeva nel 2024) e queste cifre sommate ai 3 circa rappresentano il 'guadagno' complessivo per l'addio del difensore greco. Ovvero poco più di 25 milioni.