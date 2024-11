Caso chiuso, anzi neanche mai aperto: Conte comprende e giustifica Kvara

Altro che mal di pancia. Antonio Conte non vede alcun motivo per mettere in disparte o addirittura in castigo Khvicha Kvaratskhelia, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che il tecnico del Napoli ha perfettamente compreso la reazione nervosa dopo la sostituzione: "Era solo molto deluso: aveva avuto due occasioni importanti e purtroppo non era riuscito a sfruttarle", le parole in conferenza, lasciando intendere che sarà confermato tra i titolari domani a Torino.

Ed ancora: "In allenamento vedo un giocatore intenzionato a migliorare, sempre bello concentrato, che sta sul pezzo come i suoi compagni in entrambe le fasi: difensiva e offensiva. Ha soli 23 anni, ricordiamocelo. E' in continuo crescendo, per quanto riguarda determinazione e voglia. Nella sua gestione sono quindi molto tranquillo". Il caso è chiuso, insomma. Ammesso che nel Napoli - scrive il quotidiano - fosse stato mai aperto.