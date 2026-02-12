Infortunio McTominay, Cds: "Sbagliato dire ci sarà di sicuro dal 1' con la Roma"

di Fabio Tarantino

Scott McTominay recupera per la gara di domenica con la Roma? Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "A oggi sarebbe sbagliato strombazzare con certezza che l’infiammazione è sparita e che McTominay ci sarà dal primo minuto, ma la fiducia non è mai crollata sin dal giorno dopo Marassi e l’eroico primo tempo con il Genoa.  

Ieri, McT, ha continuato a svolgere normalmente il suo programma di riabilitazione che a questo punto fungerà da corridoio verso la fase cruciale: la vigilia della partita con la Roma. Il piano è chiarissimo: tutti faranno di tutto, Scott compreso, per centrare l’obiettivo di partecipare alla notte del Maradona profumatissima di Champions e rischi".