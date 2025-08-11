Rileggi live

Castel di Sangro, day 13: partita a pressione e KDB-show, i portieri si allenano... con i piedi

Castel di Sangro, day 13: partita a pressione e KDB-show, i portieri si allenano... con i piedi
Oggi alle 19:09In primo piano
di Antonio Noto
fonte dai nostri inviati a Castel di Sangro, Antonio Noto e Christian Marangio

Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del 13esimo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti anche con i video della seduta. Appuntamento a domani per la seduta mattutina.

19.10 - Le squadre rientrano negli spogliatoi e si svuotano anche le tribune.

19.03 - Gli azzurri restano a terra per l'ultima fase di stretching prima di rientrare

19.00 - Terminata la partitella, i giocatori subito a terra ovviamente stanchi per la grande intensità messa finora.

18.53 - Gran gol anche di De Bruyne!

18.49 - Subito in gol McTominay, tra le gambe di Milinkovic: 1-0 fucsia

18.45 - Ora sta per iniziare una partitella su metà campo con le porte grandi. Alcuni cambi di formazione. Blu: Milinkovic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Hasa, Saco; Politano, Lucca, Lang. Fucsia: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku

18.43 - Termina l'esercitazione a campo ridotto dopo una ventina di minuti di enorme intensità.

18.35 - Finora non sono scesi in campo Ambrosino, Cheddira, Obaretin, D'Angelo, Coli Saco e Buongiorno

18.32 - I portieri ora a turno calciano verso la porta.

18.30 - La partitella si svolge su circa una metà campo e con le mini porte per lavorare parallelamente anche sull'intensità e la riaggressione.

18.25 - In gol Di Lorenzo, Politano e Vergara mentre i portieri lavorano tecnicamente sui cross.

18.24 - In fucsia: 4-4-2 Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku. In blu: 4-3-3 Zanoli, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Hasa; Neres, Lucca, Lang

18.20 - Non si perde tempo: inizia subito l’esercitazione fucsia contro blu a campo ridotto.

18.17 - La squadra entra in campo divisa in due gruppi.

18.05 - Viene aperta anche la Curva Nord.

17.55 - Sul terreno di gioco sono state disponte 8 min-porte ai 25 metri, quattro per metà campo.

17.50 - Grandissima folla a Castel di Sangro, Distinti e Curva Sud già pieni. Si attende la squadra.

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.