Mercato Napoli a saldo zero, Zaccone: "Tante spese e bilancio parla, ma non è un problema"

Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Il Napoli è forte e bello da vedere, aggiungo anche unita come squadra. Con merito ha conquistato il primo trofeo del nuovo anno imponendosi contro rivali importantissime. Col Bologna la squadra è stata autorevole che ci definisce ancor di più. Grandissima soddisfazione anche dopo le tante tegole che ci cadono in testa, e mi riferisco agli infortuni. Ora vedo tutto in discesa per il Napoli".

"Rivedremo Politano esterno con Di Lorenzo dietro e Neres avanti? E' un'opzione che verrà valutata sempre. La forza del Napoli è l'intercambiabilità dei giocatori. Tutti si adattano alla situazione. Il Napoli ci è riuscito alla grande. E' un'opportunità straordinaria. E' raro che chi è in forma fa male con questo modulo e con questo ruolo. L'equilibrio poi è merito dell'allenatore".

"Mercato a saldo zero? Il Napoli ha da sempre una politica che ha rotto del tutto con Conte. Quando c'è stato qualche mini-strappo alla regola, però, abbiamo sempre pagato noi. Siamo stati senza un terzino sinistro per anni con Ghoulam infortunato e bisognava solo liberare la casella per averne un altro. Poi dopo lo scudetto del 2023 quel problema si è parzialmente risolto, ma ora il bilancio parla. Il Napoli ha speso tanto nell'ultimo periodo. Comunque anche spendendo poco il Napoli ha fatto benissimo quindi non ci sono problemi. Serve sempre essere oculati e attenti".