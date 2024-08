Rileggi live Castel di Sangro, day 13: sessione mattutina, a parte Folorunsho. Quattro assenti, riecco Olivera e Coli Saco. Recuperato Mazzocchi!

Appuntamento alle 18.30 per la sessione pomeridiana. Restate collegati su Tuttonapoli per tutti gli aggiornamenti dal ritiro di Castel di Sangro e per la diretta testuale della prossima sessione.

11.21 - Termina qui l'allenamento mattutino.

11.18 - Inizia la seduta di stretching.

11.12 - Terminano le ripetute.

11.59 - Corre nel gruppo anche Mazzocchi, smaltita la distorsione alla caviglia rimediata durante l'ultima amichevole col Girona.

10.58 - Si ricomincia a correre, ancora ripetute per il gruppo nella metà campo di destra. A sinistra si allenano con i preparatori i portieri, assente Caprile.

10.52 - Terminano le partitella.

10.49 - A bordo campo spuntano Olivera e Coli Saco, vacanze finite per l'uruguaiano dopo la Copa America e per il maliano dopo le Olimpiadi.

10.41 - Iniziano le partitelle. Oro contro blu nella metà campo di sinistra.

Oro: Turi, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola, Iaccarino, Cheddira.

Blu: Caprile, Natan, Zerbin, Lobotka, Ngonge, Raspadori.

Gialli contro verdi acqua nella metà campo di destra.

Gialli: Contini, Buongiorno, Mezzoni, Juan Jesus, Kvara.

Verdi acqua: Meret, Di Lorenzo, Anguissa, Politano, Simeone.

10.40 - Gruppo diviso in due, si formano quattro squadre che giocheranno due partitelle a campo ridotto nelle metà campo.

10.39 - Dopo la corsa rientrano in maniera anticipata negli spogliatoi Folorunsho e Cajuste.

10.38 - Termina la sessione, cooling break

10.33 - Anche oggi assente Victor Osimhen. Non si allenano neanche Mario Rui e Gaetano.

10.32 - Folorunsho corre a parte, in centrocampista effettua le ripetute in una zona limitata del campo.

10.30 - Si entra al Patini con la squadra già in campo, ripetute per gli azzurri. Corsa da fondo a fondo campo intervallate da una breve pausa.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella tredicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo 36 ore di riposo, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Patini. L'allenamento sarà a porte aperte dalle ore 10.30.