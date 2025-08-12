Rileggi live Castel di Sangro, day 14: ultima seduta a porte aperte, partitella a metà campo! Out Meret

Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del 14esimo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti anche con i video della seduta. Appuntamento alle 13 per la conferenza stampa di fine ritiro di Antonio Conte.

19.11 - I campioni d'Italia escono dal campo tra gli applausi, termina qui l'ultima seduta a porte aperte del ritiro di Castel di Sangro.

19.07 - Azzurri a centrocampo per la seduta di stretching.

19.06 - Saco segna con un preciso destro dalla distanza. Finisce qui la partitella 2-1 per il blu.

19.04 - Pareggio dei blu con Vergara.

19.02 - Fucsia in vantaggio con Di Lorenzo! Preciso l'assist rasoterra di Olivera.

18.58 - Si mescolano le squadre:

In fucsia (4-4-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Neres, Anguissa, Lobotka, Lang; Lukaku, McTominay.

In blu (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Saco, De Bruyn; Politano, Lucca, Zanoli.

18.49 - Anche Saco in campo per i blu, out Gilmour.

18.48 - Posizione inedita di mezzala sinistra per Zanoli, che sostituisce Hasa.

18.47 - Inizia la partitina. Assente anche Meret, che si fa esercizi di fisici con Ferrante ed un preparatore.

18.46 - Gruppo diviso in due, si allestisce una metà campo per una partitella.

In fucsia (4-4-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, De Bruyne.

In blu (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Zanoli; Neres, Lucca, Lang.

Assenti al momento Hasa, Obaretin, Saco, Ambrosino e Cheddira.

18.45 - Gli azzurri entrano in campo accompagnati dai cori "I campioni dell'Italia siamo noi" e "Sarò con te". Primo ad entrare in campo Antonio Conte.

18.40 - Presente in tribuna autorità anche il ds azzurro Giovanni Manna, come sempre incollato al suo telefono.

18.22 - Si riempie anche la Curva Nord, si attende solo l'arrrivo della squadra.

18.15- Curva Sud e Distinti sold-out aperta anche la curva Nord.

18.02 - Aperti i cancelli del Patini, le tribune iniziano pian piano a riempirsi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.