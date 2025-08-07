Castel di Sangro, day 9: seduta pomeridiana, esercitazione tecnico-tattica. Out Gilmour, Spinazzola e Buongiorno
Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del nono giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti. Appuntamento a domani alle 10.30 per la seduta mattutina . Seguite i live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite
18.54 - Gli azzurri escono dal campo tra gli applausi dei tifosi, termina qui la seduta pomeridiana.
18.49 - Squadra riunita a centrocampo per la seduta di stretching.
18.48 - Termina l'esercitazione.
18.41 - Nei blu che difendono esce Politano ed entra Coli Saco.
18.40 - Interruzione con tre cambi di squadra: Lang per De Bruyne, Marianucci per Rrahmani e Juan Jesus per Beukema. I fucsia ora attaccano utilizzando il 4-3-3.
18.33 - Lucca e Lukaku si scambiano di squadra, ora è Big Rom che si trova ad attaccare con i fucsia. Anche McTominay passa nei fucsia, schierati ora con un 4-4-2: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Neres; Lukaku, De Bruyne.
18.25 - Attaccano i blu e difendono i fucsia, che quando riconquistano la palla devono riuscire a fare centro nelle mini-porte.
18.24 - Nei pressi della bandierina del calcio d'angolo con i preparatori dei portieri Milinkovic-Savic, Meret e Ferrrante. Negli esercizi vengono utilizzate due mini-porte e una sagoma.
18.23 - Assenti Spinazzola, Gilmour, Buongiorno, Ambrosino e Obaretin, questi ultimi due sono seduti in panchina.
18.22 - Gli azzurri fanno il loro ingresso in campo. Squadra divisa in due squadre per un'esercitazione tecnico-tattica attacco contro difesa.
In fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres.
In blu: Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Raspadori, Hasa, McTominay; Vergara, Lucca, Lang.
Tra i pali Contini.
18.10 - Si attende l'arrivo della squadra, sul campo principale sono posizionate cinque mini-porte sulla trequarti.
18.05 -Si accede allo stadio, esurito il settore Distinti.
17.14 - A più di un'ora dall'inizio della seduta pomeridiana l'esterno dello stadio Teofilo Patini è già colmo di tifosi in attesa dell'apertura dei cancelli.
Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro