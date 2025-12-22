Scambio Napoli-Roma, Sky: Lucca via e Ferguson in azzurro! Intreccio con il Brighton
TuttoNapoli.net
L'attaccante azzurro Lorenzo Lucca potrebbe già lasciare il Napoli a gennaio per trasferirsi alla Roma. Si tratterebbe di uno scambio col centravanti giallrosso Evan Joe Ferguson, che però è ancora di proprietà del Brighton. Ne ha parlato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di Sky Sport 24: "Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma.
L'irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso dei giri diversi. Ferguson può tornare in prestito soltanto al Brighton, il suo club d'origine, il quale potrebbe riprenderlo a gennaio per darlo proprio al Napoli, sempre con la formula del trasferimento a titolo temporaneo".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina ADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Neres al Cds: "Ecco come abbiamo reagito dopo Bologna. Allenamenti Conte? Ora impossibile farli così pesanti"
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com