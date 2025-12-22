Verso Napoli-Bologna su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è "Il Bar di TuttoNapoli"

vedi letture

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, che quest'oggi va dalle 8 alle 24! Terminato “Buongiorno Tutto Napoli”, proseguiremo dalle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso e Carlo Caporale fino alle ore 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Carlo Caporale che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, Christian Marangio ed Antonio Noto ed i nostri opinionisti. Dalle 17 il format appassionato e verace con il gruppo di "Passionapoli" capitanato da Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi che per l'occasione sarà un pre-partita aggiunto. Dalle 19 poi il via a "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Bologna con Antonino Treviglio e Christian Marangio. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le smart tv Android (in arrivo per Samsung ed Lg)