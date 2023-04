Castel Volturno, il report di oggi: Osimhen non s'è ancora aggregato al gruppo

Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21).

La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro di forza. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive.

Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo.