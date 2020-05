CdM - C'è la fila per Koulibaly in Premier: ci pensano 4 club, ADL chiaro col prezzo

C'è la fila in Inghilterra per Kalidou Koulibaly, uno dei pochi giocatori che il Napoli sarebbe disposto a cedere. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elenca tutte le squadre che ci stanno pensando ricordando che si partirà da una valutazione di 80 milioni di euro: "Il Manchester United lo considera da due anni un suo obiettivo, il Liverpool sogna la coppia con Van Dijk, Mourinho è un suo storico estimatore e, se dovesse restare al Tottenham, potrebbe spingere per Kalidou così come il Newcastle soprattutto se dovesse esserci il ritorno di Benitez".