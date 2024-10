Cdm - Cessione Maradona, svolta dal Comune: c'è apertura, ma ADL fissa condizione

vedi letture

Resta centrale il tema legato al futuro dello stadio Maradona in vista del restyling per gli Europei del 2032. Ne ha parlato anche ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ulteriori aggiornamenti oggi sul Corriere del Mezzogiorno. Si parla della possibile cessione dell'impianto a De Laurentiis. Il Comune aspetta una proposta formale.

Il quotidiano scrive: "Chi conosce De Laurentiis, racconta però — anzi, giura — che se il patron azzurro sarà chiamato a fare investimenti sulla struttura di Fuorigrotta vorrà poi diventarne il proprietario e non solo il concessionario, seppur praticamente a «vita», cioè per 99 anni. Del resto, poter inserire in bilancio, tra i beni immobili, la proprietà dello stadio, ha un valore enorme per una società di calcio. E questa apertura del sindaco Manfredi potrebbe sbloccare le cose convincendo De Laurentiis a fare un investimento importante".