CdM - Donne in fuga dalla paura: lady Allan, Insigne e Zielinski via da casa dopo i furti

Gli ultimi furti ai danni dei calciatori del Napoli hanno creato un clima d'inevitabile paura in città. Per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, molte donne dei calciatori hanno scelto di lasciare la propria abitazione. La moglie di Allan vuole trasferirsi in hotel, quella di Insigne è tornata a casa dai suoi genitori a Frattamaggiore, Zielinski - convocato in Nazionale - ha portato la sua signora in Polonia. Scelte inevitabili dopo notizie di cronaca che hanno invaso il mondo dello sport.