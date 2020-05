Cdm - Mertens, l'Inter intriga per ambizione: l'offerta è la stessa di ADL

"La seconda vita di Dries Mertens poteva essere ancora a Napoli (benchè resista ancora una timida speranza) ma più verosimilmente potrà essere dall’altro capo dello Stivale", scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno per fare il punto sulla situazione legata al rinnovo del belga. Il pressing del club nerazzurro si è fatto insistente ed anche le sirene inglesi, sponda Chelsea, continuano a girare attorno a Ciro. Rino Gattuso si è speso per lui a più riprese e ha pure provato qualche volta a convincerlo, due mesi fa ADL credeva di averlo accontentato, ma Dries voleva anche altre rassicurazioni sulle multe e procedimenti legali. L’Inter è avanti a tutti in questo momento e la proposta è più o meno simile a quella del Napoli: un biennale a cinque milioni con un bonus significativo alla firma. De Laurentiis aspetta in silenzio un suo cenno, ma il vento adesso spira verso Milano: "Mertens medita, riflette e sa che deve decidere a breve. Difficile lasciare Napoli, intrigante però la sfida al fianco di Lukaku. E per chi come lui vive di grandi ambizioni, l’occasione può essere imperdibile. Servirebbe un colpo di scena".