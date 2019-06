CdM - Napoli in pole per Lozano, ecco l'accelerata: già programmato l'incontro con Raiola

Torna in auge la trattativa per Hirving Lozano. La trattativa è possibile anche perché alcune delle concorrenti sembrano essersi defilate. Lo spiega l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il suo agente Mino Raiola aveva un’intesa di massima con il Psg, ma il club francese sembra si sia defilato. Per il talento messicano si è fatto avanti senza successo anche il Valencia. I pericoli arrivano dalla Premier League, soprattutto il Manchester United e il Tottenham se dovesse realizzare qualche cessione importante ma il Napoli al momento è in vantaggio e può accelerare”, si legge sul quotidiano.

INCONTRO - Stando al quotidiano la settimana prossima è in programma un incontro tra il Napoli e il gruppo Raiola. Si parlerà del futuro di Lorenzo Insigne, di suo fratello Roberto ma sarà anche l'occasione per parlare di Lozano e perchè no, per concretizzare l'accelerazione azzurra.