CdS - A sinistra irrompe Tagliafico, ma il favorito resta Reguilon

Corsa a due per la corsia sinistra. Il Napoli resta alla ricerca di un elemento da affiancare a Mario Rui in vista della prossima stagione, considerando ormai la molto probabile partenza di Ghoulam nella sessione di mercato estiva. Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello sport, la priorità resta Sergio Reguilon, ma bisogna tenere in considerazione anche il nome nuovo di Nicolas Tagliafico.

“Nel casting per la corsia mancina, che comunque prosegue, dopo Reguilon (che rimane il favorito), s’è insediato anche l’idea Nicolas Tagliafico, argentino dell’Ajax” scrive il quotidiano.