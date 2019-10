CdS - Ancelotti cerca le vecchie sicurezze tornando al passato: riecco il tridente sarriano

E' il tridente che ha fatto le fortune di Maurizio Sarri, quello nato dall'infortunio di Arkadiusz Milik. José Maria Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne, suona come una filastrocca ormai. E, secondo il Corriere dello Sport, si rivedrà l'attacco a tre in casa Napoli, quello di sarriana memoria. E' a questo che il quotidiano dedica l'apertura sul Napoli, sottolineando come in campionato i tre abbiano giocato già 57 volte nel tridente d'attacco e anche stavolta sarà così, come in passato, perché Ancelotti vuole cercare quelle sicurezze smarrite da un po' di tempo.

BOTTINO - Fin qui il Napoli ha vissuto di alti e bassi, ma adesso Ancelotti vuole solo volare e lo vuole fare con le sue ali. Quando il Napoli ha giocato col 4-3-3 con quel trio là davanti, tutt'e tre hanno segnato 273 gol. Tantissimi. Nato con Benitez, trasformatosi in vero tridente poi a tutti gli effetti con Sarri. Messo da parte da Ancelotti, adesso - si legge sul quotidiano - si potrebbero vedere tratti di quel modulo con cui il Napoli tanto bene ha fatto negli ultimi anni.