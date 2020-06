CdS annuncia: "Gattuso rinnoverà! Atteso ADL per l'accordo, già confermato il suo staff"

Il Napoli che riparte dalla stagione che s'è appena interrotta lo farà riponendo piena fiducia in Gennaro Gattuso. L'allenatore verrà confermato, tra lui e De Laurentiis c'è massima sintonia, per questo - si legge sul Corriere dello Sport - presto si comincerà a discutere di rinnovo di contratto. Intanto è stato confermato per intero il suo nutrito staff, conferma, questa, sulla volontà del Napoli di proseguire insieme. Il prossimo weekend De Laurentiis sarà a Castel Volturno e proprio quello potrebbe essere il momento giusto per un primo approccio per discutere di rinnovo. Il feeling tra i due è sbocciato subito, Gattuso è entrato anche nel merito di alcune questioni di mercato e, soprattutto, ha raggiunto risultati interessanti, risollevando la squadra dopo un momento complesso. Per questo, sul campo, ha meritato la riconferma.