CdS - Blitz di Giuntoli per Rodrigo: piace molto ad Ancelotti, Valencia abbassa le richieste

Il volo di Giuntoli in Spagna non riguardava soltanto la trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Come spiegato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il ds azzurro una volta giunto a Madrid ha fatto poi tappa anche a Valencia, in un vero e proprio blitz per portare Rodrigo (28) sempre più vicino al Napoli. Lo spagnolo - si legge - intriga particolarmente Ancelotti, ed al momento il Valencia ha abbassato le richieste di un mese fa (70 mln), anche se al momento il Napoli non si è mai spinto oltre i 30mln.