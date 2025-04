Cds - Conte uomo solo al comando dopo l'addio di Kvara e col Napoli indebolito

"Un uomo solo al comando dopo il mercato di gennaio". Così viene descritto Antonio Conte dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano parla di Kvara, del gol in Champions, dell'addio a gennaio, delle difficoltà del Napoli - guarda caso - da febbraio in poi.

"La voragine della cessione di Kvaratskhelia, inevitabile per il clima che s’era creato dopo oltre un anno a parlare di rinnovo, l’offerta shock da 11 milioni a stagione del Psg e l’aria appesantita dal rischio dello svincolo attraverso l’articolo 17, non è stata colmata a dovere. Anzi non è stata colmata dopo una campagna estiva straordinaria, con investimenti superbi e scelte giustissime nonostante l’assenza della spinta Champions. E così Conte s’è trovato in cima alla classifica paradossalmente indebolito da una sessione che avrebbe dovuto quantomeno limitare i danni".