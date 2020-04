CdS - Gattuso ha chiesto alla società di accelerare con Zielinski: il rinnovo è ad un passo

Gattuso si gode Piotr Zielinski, uno dei talenti del centrocampo. Per questo ha chiesto alla società di accelerare col suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ormai ci siamo, la trattativa è ai dettagli, non c'è il rischio di perdere il calciatore che vuole restare a Napoli. L'ingaggio sarà di circa tre milioni all'anno, manca davvero poco alla fumata bianca, all'annuncio. Zielinski, a Napoli dal 2016, è pronto a legarsi ancora al club azzurro per altri cinque anni. Per la gioia di Gattuso, il suo allenatore, ma anche l'uomo della svolta: con lui e il passaggio al 4-3-3 è tornato anche il vero Piotr.