CdS - Icardi e Pepè le due piste principali: Giuntoli atteso in Francia, contatti costanti per Maurito

Napoli diviso tra Mauro Icardi e Nicolas Pepè. Sono i due nomi in copertina per rinforzare l’attacco azzurro dopo la pista sfumata che portava a Rodrigo, particolarmente apprezzato da Carlo Ancelotti. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

TRATTATIVA ICARDI - Per quanto riguarda Mauro Icardi i contatti continuano da una ventina di giorni, dopo l’incontro Giuntoli-Wanda Nara e il confronto tra De Laurentiis e Marotta. “Se Dybala non andrà via dalla Juve, le quotazioni del Napoli continueranno a salire rispetto ai bianconeri”, scrive il quotidiano.

TRATTATIVA PEPÈ - L’altra pista porta a Pepè: “Giuntoli dopo un incontro andato in scena qualche giorno fa, al cospetto di sensazioni positive è pronto a volare in Francia per stringere con il Lilla e con Pepé”, si legge sull’edizione odierna del quotidiano.