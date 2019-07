CdS - Icardi-Napoli, si può fare: due elementi hanno convinto l'argentino, affare da 70 mln

Il mercato si infiamma, ed in casa Napoli potrebbe infiammarsi un altro nome pronto a scaldare i tifosi azzurri. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, Mauro Icardi avrebbe aperto alla cessione ma, a differenza delle scorse settimane, anche il Napoli sarebbe stata indicata come una meta gradita. Due gli elementi importanti che avrebbero spinto Icardi verso la soluzione partenopea: il progetto tecnico, illustrato da Giuntoli durante l'ultimo incontro con Wanda Nara, e la proposta di un ingaggio che supererebbe i 5.1 mln che guadagna al momento in casa Inter e che lo renderebbero il giocatore del Napoli più pagato. L'affare - riporta Il Corriere dello Sport - costerebbe al Napoli 60-70 mln compresi i bonus