Cds - Il Napoli ci riprova per Arias: spunta un altro vecchio obiettivo ed un'ipotesi di scambio

Il Napoli ci riprova per un vecchio obiettivo per la corsia mancina. Si tratta di Santiago Arias, vicino al Napoli ai tempi del PSV prima dell'irruzione dell'Atletico Madrid che fece saltare il bianco. Secondo il Corriere dello Sport può tornare una tentazione anche perché, scrivono da quelle parti, all’Atletico Madrid può interessare Arkadiusz Milik. Scenari da cui è uscito fuori anche un altro pupillo, Sime Vrsaljko, 28 anni anche lui e che come Arias il Napoli credeva di aver comprato dal Sassuolo prima dell'inserimento degli spagnoli.