Tanti 4 per Conte in pagella: "Il Napoli dello scudetto non c'è più!"
Napoli senza alibi, troppo brutto per essere vero. E i voti in pagella sono molto bassi. Anche per Antonio Conte.
Voto 4 per La Gazzetta dello Sport
"Se a Verona c'era da vergognarsi, qui forse sarebbe il caso di nascondersi. Mai vista una sua squadra prendere tante imbucate e con tanta facilità. Fase difensiva non degna di lui".
Voto 4 per il Corriere dello Sport
"Tracollo incredibile, sei gol subiti, quarto ko di fila in trasferta. In una notte folle la sua squadra smarrisce gioco, identità, equilibrio e nel finale scompare in modo preoccupante. Il Napoli dello scudetto non c’è più, ma va ritrovato al più presto con nuove soluzioni: sabato arriva l’Inter".
Voto 4 per Tuttonapoli
"Il Napoli peggiore della sua stagione. Fragile, confusionario e incapace di reagire ai colpi subiti. Una mazzata pesante che dovrà indurre tutti ad una riflessione".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
