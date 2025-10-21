Di Lorenzo a Sky: "Troppo fragili, serve bagno d'umiltà! I napoletani non meritano queste figuracce"

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League perso per 6-2 contro il PSV.

Sei riuscito a darti una spiegazione? "Sicuramente una brutta figura, bisogna analizzarla bene e capirne le motivazioni. Abbiamo parlato tanto in spogliatoio e ne riparleremo nei prossimi giorni. E' andato tutto storto".

Troppi gol subiti: perché? "Siamo fragili in questo momento. L'anno scorso eravamo molto solidi, quest'anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Stiamo proponendo qualcosa di diverso in avanti, ma non possiamo perdere certi gol. Dobbiamo riflettere bene su questa partita e analizzarla".

Dopo il 3-1, la squadra ha perso cattiveria. "E' vero, ma già dall'inizio abbiamo preso gol che non si possono prendere. Abbiamo perso compattezza, equilibrio e voglia di non prendere gol. C'è sempre la sensazione che gli altri possano farci male e, contro queste squadre in Champions, gli errori gli paghi. Tante volte, sconfitte così grosse possono far bene e possiamo trarre qualcosa di importante da questi risultati. Ci dispiace per i tifosi: cercheremo di rialzarci subito e di pensare alla prossima partita che è tra qualche giorno".