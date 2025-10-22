Pistocchi: "Figuraccia epocale del Napoli! E' un segnale che la società non deve trascurare"
Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X la mortificante sconfitta del Napoli in Champions League contro il Psv Eindhoven: "La figuraccia epocale del Napoli a Eindhoven è un segnale che la società non deve trascurare: possibile che nel giro di tre anni questa squadra abbia perso la sua identità, la sua capacità di controllare il gioco attraverso il palleggio la sua organizzazione nelle due fasi?
I 6 gol incassati non sono solo una enormità, ma anche e soprattutto un segnale che arriva dal campo: il Napoli che in Europa per il suo gioco destava l’ammirazione di Guardiola e Klopp non c’è più. Aurelio De Laurentiis?".
La figuraccia epocale del #Napoli a #Eindhoven è un segnale che la società non deve trascurare: possibile che nel giro di tre anni questa squadra abbia perso la sua identità, la sua capacità di controllare il gioco attraverso il palleggio la sua organizzazione nelle due fasi? I 6… pic.twitter.com/jt1yMiAVz0— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 21, 2025
