Pistocchi: "Figuraccia epocale del Napoli! E' un segnale che la società non deve trascurare"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X la mortificante sconfitta del Napoli in Champions League contro il Psv Eindhoven: "La figuraccia epocale del Napoli a Eindhoven è un segnale che la società non deve trascurare: possibile che nel giro di tre anni questa squadra abbia perso la sua identità, la sua capacità di controllare il gioco attraverso il palleggio la sua organizzazione nelle due fasi?

I 6 gol incassati non sono solo una enormità, ma anche e soprattutto un segnale che arriva dal campo: il Napoli che in Europa per il suo gioco destava l’ammirazione di Guardiola e Klopp non c’è più. Aurelio De Laurentiis?".